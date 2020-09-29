В Липецке девушка встретила в магазине гадалку и отдала все деньги и украшения

В Липецке поймали гадалку-аферистку, жертвой которой стала 18-летняя девушка. Все случилось еще летом, 20 июля, в магазина на улице Катукова. К юной барышне подошла незнакомка и убедительно заявила, что на девушку навели порчу и надо срочно снимать.

По словам девушки, дальше все было, как в тумане. Очевидно только, что опытная «ведьма» сняла не порчу, а золотые и серебренные украшения. Также у барышни пропали 7200 рублей. Мошенницу вычислили и поймали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, ей оказалась 31-летняя женщина из Волгоградской области. Причем дама уже привлекалась за аналогичные аферы.

Кроме этого в городе раскрыли мошенничества с банковской картой, которое произошло 26 сентября. У 63-летнего липчанина с украденной банковской карты пропали 12691 рублей. Под подозрение попал 57-летний житель города. Он во всем сознался и рассказал, что расплачивался чужой картой за покупки до 1000 рублей, где не нужно было вводить пин-код.

В обоих случаях по 159 статье УК «Мошенничество» аферистам грозит до 5 лет тюрьмы.