МЧС предупреждает жителей Липецка о сильных порывах ветра

Липчан предупреждают о сильном ветре Фото: Лия МУРАДЬЯН

По данным спасателей, в Липецке ожидается ухудшение погоды. В ближайшие часы в городе усилится юго-восточный ветер. Порывы ветра могут достигать скорости 17 метров в секунду. При этом южный ветер принесет в регион теплую погоду, до конца недели, включая 4 октября, обещают до +20 градусов днем. Ночью столбик термометра не опустится ниже отметки в +10 °С.

Резких скачков атмосферного давления на этой неделе не ожидается, оно останется в пределах 757 мм ртутного столба. В среду, 30 сентября, ожидается слабая геомагнитная буря.

При сильных порывах ветра спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности – не стоять под хлипкими конструкциями и проводами, а также не оставлять машины под деревьями. В случае ЧП звонить 112.