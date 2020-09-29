В пятницу утром в Липецке включат сирены

Управление по делам ГО и ЧС Липецка предупреждает горожан, что в пятницу утром, 2 октября, пройдет комплексная проверка готовности региональной системы централизованного оповещения населения. Это связано с Всероссийской штабной тренировкой по гражданской обороне, в которой принимают участие все регионы.

Установленные по всему городу громкоговорители и электросирены будут проверять утром в течение 20 минут, с 10.35 до 10.50. Услышав сигнал оповещения в этот период, стоит помнить, что это проверка – ничего страшного не случилось.

Сотрудники городского управления оп делам ГО и ЧС, просят жителей Липецка отнестись к тонировке с пониманием и сохранять спокойствие.