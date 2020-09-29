В Сбербанке отметили всплеск мошеннических атак на сервисы удаленной работы

Сбербанк провел исследование теневого рынка данных. В итоге удалось найти 33 площадки. 161 продавец готов был предложить данные 2,3 млн действующих аккаунтов. На каждой третье площадке можно найти информацию о клиентах банков, сотовых операторов и других платежных систем.

- При мониторинге даркнета мы фокусируемся в первую очередь на данных, которые продавцы приписывают якобы клиентам «Сбера». Уже разработали методы деанонимизации продавцов и внедрили процесс проверки возможных утечек, - рассказал в интервью «Известиям» заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов.

В последнее время случился всплеск атак на сервисы удаленной работы. При этом «атакуют» хакеры через обычную электронную почту. Объем вредоносных писем вырос с 12% в начале марта до 60% к середине апреля.

У Сбербанка есть собственный Центр кибербезопасности. Там обрабатывают 26 млрд событий в сутки! Кстати, банк уже зарегистрировал семь патентов в сфере кибербезопасности. Так, в прошлом году была создана платформа Sberbank Threat Intelligence Platform - она нужна, чтобы осуществлять киберразведку, в том числе в даркнете. Вполне возможно, что этот сервис заинтересует и зарубежные компании.

Принципиально новых схем мошенничества появляется не так много. Но люди продолжают попадаться на старые «крючки» - звонки с неизвестных номеров или рискованные предложения на торговых интернет-площадках.

- За прошлый год Сбербанку удалось спасти 39,7 млрд рублей, а в этом году - уже 37,4 млрд. Если суммировать потери от атак на физлиц и на компании, мы увидим четкий тренд на увеличение потерь экономики от киберугроз. Если в 2019 году они составили 2,5 трлн рублей, то в 2020-ом ущерб прогнозируется на уровне 3,5-3,6 трлн, если не произойдет никаких изменений, - отмечает Станислав Кузнецов.

В июне Сбербанк запустил платформу, где каждый может сообщить адрес мошеннического сайта или номер телефона. Ей уже воспользовались более 1,85 млн человек. Пользователи оставили уже 650 тысяч сообщений с подозрительными телефонными номерами. Информацию банк передает операторам связи для блокировки мошенников.