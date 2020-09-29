В Липецке женщина получила 9 лет за убитого кастрюлей мужа

В Липецке вынесли приговор 51-летней женщине, ее признали виновной в убийстве 54-летнего супруга. Бытовая драма разыгралась в маргинальной семье в ночь с 23 на 24 марта в квартире дома на улице Жуковского.

Согласно материалам дела, оба супруга много пили на протяжении нескольких лет. В семье часто случались скандалы с драками. В 2015 году они развелись, но продолжили жить под одной крышей, драки тоже не прекратились. Причем именно женщина избивала бывшего мужа. Только в 2020 году полиция дважды разбиралась в избиении сожителя.

Поздно вечером 22 марта бывшая жена пришла домой пьяная с новым мужчиной. Она зашла в комнату экс-супруга за продуктами, чтобы накормить гостя, на что сожитель заявил, что тоже хочет есть. Женщина отказалась кормить бывшего мужа, вспыхнула очередная ссора, входе которой даме показалось, что бывший муж хочет ее ударить.

Липчанка схватила попавшую под руки кастрюлю и с остервенением принялась бить бывшего мужа. 5 ударов пришлись по голове, телу и рукам. Избив сожителя, женщина вышла из комнаты и благополучно забыла о сожителе. А на следующий день, кода дама заглянула в комнату, бывший муж уже был мертв.

Согласно выводам экспертов, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг, наружного кровотечения и массивной кровопотери. Дело возбудили по части 4 стать 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. На допросе женщина во всем созналась.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, липчанке назначили наказание виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.