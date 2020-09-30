«Ростелеком» обеспечил связью Сошки, Братовщину, Бруслановку и Становое Липецкой области

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Всего по данной программе интернет будет доведен до 63 населенных пунктов с численностью проживающих от тысячи человек.

Для обеспечения жителей первых четырех сел современными цифровыми услугами специалисты компании проложили более 110 километров оптоволокна. В этих населенных пунктах «Ростелеком» обеспечил для пользователей возможность доступа к Сети на скорости до 1 Гбит/с, а также подключения таких услуг, как мультимедийная платформа Wink, «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области:

«Липецкая область – один из первых регионов России, в котором при софинансировании бизнес-структур началась реализация такого проекта. Оказалось, что наш опыт — пример для всей страны. Совместно с “Ростелекомом” мы собираемся до конца года зайти с интернетом в населенные пункты, где население превышает тысячу человек. Это нужно в первую очередь для полной доступности дистанционного обучения, госуслуг и системы здравоохранения».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Совместно с администрацией Липецкой области мы запустили уникальный проект по цифровизации сельских поселений. Это означает, что у жителей небольших населенных пунктов станет больше возможностей для комфортной жизни, работы, общения и развлечения. Благодаря высокой пропускной способности каналов абоненты “Ростелекома” могут без потери качества пользоваться одновременно высокоскоростным интернетом, видеонаблюдением, сервисом “Умный дом” и платформой Wink».

Мультимедийный сервис Wink от «Ростелекома» позволяет смотреть более 5 000 фильмов и 200 каналов на любом устройстве. Контент предоставляется в высоком качестве HD или Ultra HD (4K). К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств, например, компьютер, смартфон, планшет, телевизор. Легко управлять эфиром — перематывать или ставить на паузу. Кроме того, удобно загружать фильмы на устройство и смотреть там, где нет интернета. Для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте компании и по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.