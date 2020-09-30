В Липецкой области от коронавируса умер 84-летний мужчина

фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

В Липецкой области умер пожилой пациент с COVID-19. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, мужчине было 84 года. На момент смерти он находился в больнице. Ранее у пациента диагностировали двустороннюю тяжелую внебольничную пневмонию, вызванную новой коронавирусной инфекцией.

- Лечение осложнялось наличием у пациента гипертонической болезни и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. Смерть наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности, - добавили в администрации.