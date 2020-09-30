На липецкой трассе два человека пострадали при столкновении «шестерки» и «ГАЗели»

За сутки в Липецкой области произошли две аварии, причиной которых стало нарушение очередности проезда. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Так, в Липецке в начале третьего дня на улице Юношеской столкнулись «пятерка» и большегруз. За рулем ВАЗа находилась 54-летняя женщина, ДАФом управлял мужчина 52 лет. При ударе водитель «пятерки» получила травмы, но после оказания помощи ее отпустили домой.

Еще одно ДТП случилось в Хлевенском районе около половины десятого утра. На трассе М-4 «Дон» столкнулись «ГАЗель» под управлением 51-летнего мужчины и «шестерка», за рулем которой находился 65-летний водитель. В результате аварии водитель и 65-летняя пассажирка второго автомобиля получили травмы.

Точные причины и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий выясняют сотрудники ГИБДД.