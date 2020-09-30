Граффити-портрет Михаила Водопьянова появился на липецкой многоэтажке

фото с сайта администрации Липецка.

Граффити-портрет советского летчика и участника спасения экипажа парохода «Челюскин» Михаила Водопьянова появился на липецкой пятиэтажке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 30 сентября. Работу можно увидеть на доме №72 по проспекту Победы.

Над изображением великого летчика работала команда Тимура Молотова. Она уже создала серию арт-проектов в областном центре: самолеты на площади Победы, здание Ростелекома на улице Плеханова, композиция «Спасибо врачам» напротив областной клинической больницы.

Создание портрета Водопьянова высотою 12 метров заняло три дня. С помощью проектора рисунок отобразили на стене, чтобы нанести эскиз. Затем покрыли краской. На картину ушло 35 баллончиков.

Как отметили в мэрии, это граффити стало вторым в рамках акции по нанесению монументальных настенных изображений в честь 75-летия Победы. Первое граффити - на Яна Берзина.

СПРАВКА «КП»:

Михаил Водопьянов - Герой Советского Союза, совершил сложнейший перелет длиной почти 6500 км из Хабаровска в Ванкарем для спасения людей, оказавшихся в сложнейших условиях Крайнего Севера. В лагере челюскинцев он побывал трижды и вывез оттуда 10 человек.