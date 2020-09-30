С 1 октября липецкая «Квадра» переходит на дистанционный режим работы с клиентами

Липецкий филиал «Квадры» с 1 октября временно останавливает прием посетителей в центрах облуживания клиентов. Переход на дистанционный режим работы связан с усилением мер профилактики распространения коронавируса в регионе. Клиенты, которые уже записались на прием до введения ограничений, смогут получить очную консультацию в установленное время. Однако новая запись остановлена.

Энергетики рекомендует использовать удаленные сервисы оказания услуг: Личный кабинет на сайте lkk.quadra.ru, мобильное приложение, электронную почту, а также систему голосового приема показаний.

Кроме того, по всем вопросам, связанным с теплоснабжением, можно обратиться по телефонам или электронной почте:

- Липецк т. (4742) 28-66-10, email: teplo@lipetsk.quadra.ru;

- Лебедянь т. (47466) 2-22-30, email: teplo@lipetsk.quadra.ru;

- Грязи т. (47461) 2-02-79, 2-43-03, email: teplo@lipetsk.quadra.ru;

- Елец т. (47467) 2-13-10, 2-00-18, email: elets-teplo@lipetsk.quadra.ru;

- Данков т. (47465) 6-45-14, 6-21-91, email: dankov-teplo@lipetsk.quadra.ru

Обращения также принимаются через WhatsApp/Viber по номеру +7(961) 604-04-00.