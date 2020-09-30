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Происшествия

Липчанка ночью отдала мошенникам почти треть миллиона за спасение сына

За сутки жители региона подарили аферистам чуть менее 800 000 рублей
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Липчане продолжают отдавать аферистам немалые суммы денег, причем нередко попадаются на старые уже заезженные схемы. Так одна из жертв перевела мошенникам почти треть миллиона рублей. Ночью 30 сентября 77-летней женщине позвонили из «полиции» и сообщили, что младший сын совершил ДТП. Чтобы не возбуждать дело, потребовали 300 000 рублей. Деньги перевел брат «виновника аварии» через банкомат. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, мужчина переводил деньги на номера телефонов в течение двух часов, на что потребовалось 20 операций.

Еще три человека за сутки попались на легенду от «службы безопасности банка». Например 54-летняя женщина перевела мошенникам 128 000 рублей, чтобы отменить оформление кредита. А 24-летняя девушка наоборот, пытаясь оформить кредит, лишилась 120 000 рублей. Еще одна женщина отдала 137 000 рублей, пытаясь спасти свои сбережения от списания.

В тот же день у 32-летней женщины через мобильное приложение банка перевели на чужую карту 104 500 рублей. Владельца карты ищут.

Среди жертв оказался и один подросток из Измалковского района. Парень пытался купить на сайте объявлений акустическую гитару. Он перевел продавцу 3200 рублей, но гитару так и не увидел. Заявление написал отец мальчика.

Криминал