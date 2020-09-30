Липчанка ночью отдала мошенникам почти треть миллиона за спасение сына

Липчане продолжают отдавать аферистам немалые суммы денег, причем нередко попадаются на старые уже заезженные схемы. Так одна из жертв перевела мошенникам почти треть миллиона рублей. Ночью 30 сентября 77-летней женщине позвонили из «полиции» и сообщили, что младший сын совершил ДТП. Чтобы не возбуждать дело, потребовали 300 000 рублей. Деньги перевел брат «виновника аварии» через банкомат. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, мужчина переводил деньги на номера телефонов в течение двух часов, на что потребовалось 20 операций.

Еще три человека за сутки попались на легенду от «службы безопасности банка». Например 54-летняя женщина перевела мошенникам 128 000 рублей, чтобы отменить оформление кредита. А 24-летняя девушка наоборот, пытаясь оформить кредит, лишилась 120 000 рублей. Еще одна женщина отдала 137 000 рублей, пытаясь спасти свои сбережения от списания.

В тот же день у 32-летней женщины через мобильное приложение банка перевели на чужую карту 104 500 рублей. Владельца карты ищут.

Среди жертв оказался и один подросток из Измалковского района. Парень пытался купить на сайте объявлений акустическую гитару. Он перевел продавцу 3200 рублей, но гитару так и не увидел. Заявление написал отец мальчика.