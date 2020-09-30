Погода в Липецке на 30 сентября 2020 года: МЧС предупреждает о сильных порывах ветра

В Липецке усилится ветер Фото: Лия МУРАДЬЯН

Погода в Липецке на 30 сентября 2020 года снова ожидается неблагоприятная. Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, в ближайшие части в регионе ожидается усиление юго-восточного ветра. Порывы могут достигать скорости 17 м/с. По прогнозу, ветер может усилиться в ближайшие 1-3 часа.

Температура воздуха при этом не снизится, до конца недели в Липецке обещают до +20 градусов днем и 8-12 градусов тепла ночью. Атмосферное давление будет в пределах 755 мм ртутного столба. Также в течение суток возможны небольшие возмущения геомагнитного фона.

МЧС напоминает о правилах безопасности при сильных порывах ветра: укрываться от него можно в подземных переходах или в подъездах домов. А вот около стен домов прятаться не стоит. Ни в коем случае нельзя укрываться от ветра на стройке, за автобусными остановками, рекламными щитами и стоять под проводами.

В случае ЧП сразу звонить телефон службы спасения 101. Также в Главном управлении круглосуточно работают телефоны доверия: 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.