В Липецке третий день ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

Пропала школьница Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке родственники, полиция и волонтеры третий день ищут пропавшую 14-летнюю школьницу. Как сообщает общественная организация «Поиск пропавших детей», Полина Ястребова ушла из дома в районе улицы Степанищева 28 сентября. Последний раз девочку видели вечером, примерно в 20.00. С тех пор о месте ее нахождения ничего неизвестно.

Приметы Полины: рост 172 см, волосы черные длинные ниже плеч, глаза серые, телосложение среднее.

Была одета: черная куртка, серые джинсы и черные кроссовки.

Особые приметы: пирсинг языка.

Просьба ко всем, кто видел Полину после исчезновения, знает где она может находиться сейчас или владеет любой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru