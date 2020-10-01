В Липецкой области умерла 44 пациентка с COVID-19 – женщине было 71 год

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 1 октября 2020 года составило 44 человека. За текущие сутки в больнице скончалась 71-летняя женщина с COVID-19. Она проживала в Ельце.

По данным оперативного штаба, женщина лежала в инфекционном госпитале с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Врачи делали все необходимое по рекомендациям Минздрава. Но лечение осложнялось другими заболеваниями у пациентка. У пенсионерки была патология сердечно-сосудистой системы, поэтому внебольничная пневмония протеала тяжело.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности. Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким умершей.