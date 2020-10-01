Число зараженных коронавирусом в Липецке на 1 октября 2020 года растет: 42 случая за сутки

Общее число зараженных коронавирусом в Липецкой области на 1 октября 2020 года с начала эпидемии достигло 6143 человек. За текущие сутки в регионе выявили 42 новых случая заражения COVID-19. Днем ранее было 40 зараженных, то есть количество снова растет.

Вместе с тем с начала эпидемии от коронавируса в Липецке вылечили более 5400 человек. 44 жителя региона умерли. Последняя пациентка, 71-летняя женщина из Ельца, скончалась за текущие сутки.

С учетом выздоровевших, умерших и новых зараженных, на данный момент в Липецкой области COVID-19 болеют 676 человек. Большая часть из них находятся в инфекционных госпиталях. Также в больницах остаются более 400 человек с подозрением на выделение вируса.