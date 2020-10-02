Из-за ремонта труб в Липецке изменится движение автобусов

В этот понедельник, 5 октября, в Липецке временно изменятся маршруты трех автобусов № 19, 33 и 379. Причина в том, что в районе Третьего участка ЛТЗ будут ремонтировать теплотрассу.

Раскопки будут проходить в районе дома №10А на улице Ленинградская. При этом целиком перекроют часть улицы Ильича между домами №10 и 12 – легковые машины тоже не смогут проехать. Объехать этот участок можно по Волгоградской улице.

Автобусы в сторону Тракторного от площади Клименкова поедут по схеме: улица Краснозаводская – Ленинградская – Коммунистическая – Волгоградская – Ильича.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонт должны закончить к 25 октября. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и заранее выбирать маршруты объезда.