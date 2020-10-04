Липчанина наказали за хранение патронов, которые он нашел восемь лет назад

В Липецке отцу двоих детей осудили за незаконное хранение и ношение боеприпасов. Как установили в рамках уголовного дела, в 2012 году мужчина нашел шесть патронов 9 мм «Макаров», предназначенных для стрельбы из спортивного и охотничьего оружия. Липчанин оставил находку у себя. В июне 2020-го, через восемь лет, его задержали полицейские за административное правонарушение в районе улицы Хорошавина в Липецке. При личном досмотре указанные патроны у него и нашли.

В ходе следствия подсудимый согласился с обвинением, подал ходатайство о рассмотрении уголовное дела в порядке особого судопроизводства, которое предусматривает более мягкое наказания. Липчанина приговорили к году ограничения свободы.