В Липецке бывший судья возглавила правовое управление администрации

В Липецке новый начальник правового управления администрации Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке назначили нового начальника правового управления администрации. Согласно распоряжению мэра Евгении Уваркиной, управление возглавила 35-летняя Марина Наливайченко. Ранее правовым управлением руководила Анна Деева, которая написала заявление по собственному желанию.

Марина Наливайченко имеет два высших образования – юридическое и экономическое. Работала в налоговой, в областном Арбитражном суде, в Советском районном суде города, а также в правовом управлении Липецкой области. Сдала экзамен на должность судьи Арбитражного суда области.

Имеет трудовые благодарности, грамоты и дипломы.