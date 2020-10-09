В городской автобус Липецка добавят ночной рейс

В расписании автобуса №11 появился ночной рейс Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке добавили ночной рейс в городского автобуса №11, который водит пассажиров по маршруту «Пришвина – Цемзавод, КПП». Дополнительный рейс после полуночи добавили от остановки «Цементный завод, КПП». Как сообщили в пресс-службе мэрии, теперь автобус от Цемзавода будет отправляться в 00.10 ночи.

Более подробно о маршрутах и расписании городских пассажирских автобусов, а также точном времени прибытия на каждый остановочный пункт можно узнать по телефону городской центральной диспетчерской службы – 31-00-82.

Также время отправления автобусов от конечных остановок есть на сайте департамента транспорта и на сайте городской транспортной компании.