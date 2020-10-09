У жителей Липецка спрашивают, как лучше благоустроить набережную

От липчан ждут предложения по благоустройству набережной Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке проходят публичные обсуждения по благоустройству городской набережной. По проекту предусмотрено 5 функциональных зон, одна из них в центре с футкортом, прогулочными участками, детскими и спортивными площадками. От центра до Петровского моста расположится спортивно-ландшафтная зона, там сделают летний кинотеатр, станцию вейкбординга, пирс и спортивную площадку.

В этот же проект войдет Зеленый остров, где тоже обустроят площадки для игр, спорта и отдыха. Еще одна зона, пляжно-ландшафтнная, расположится от здания бывшего «Фрегата» до коттеджного поселка. Там хотят обустроить понтоны, автобусные остановки, сделать дорогу и две площадки для игр и катания на роликах.

В каждой зоне будет должное освещение, велодорожки, тротуары и газоны. Предусмотрели и защиту от подтопления в случае паводка.

Проект можно увидеть на сайтах администрации Липецка, а также департамента градостроительства и архитектуры. Замечания и предложения от липчан ждут в департамент е градостроительства и архитектуры до 28 октября, направлять в письменной форме по адресу: Липецк, площадь Театральная, 1, каб. 206 или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru.