Под Липецком рыбак взорвал дома ручную гранату и выжил

Странный инцидент произошел в Липецкой области в субботу, 10 октября, в Ельце. Там в районе Соцгородка в 19.20 вечера прогремел взрыв в многоквартирном доме. Как оказалось, хозяин квартиры нашел на рыбалке ручную гранату РГД.

Взрослый человек не придумал ничего лучше, чем принести смертельно опасную находку домой и разобрать. При попытке разбора на составляющие произошел взрыв. Что самое удивительное – РГД взорвалась без каких-либо последствий. Как сообщили в администрации Ельца, жертв и разрушений нет, на месте работали следственные органы.

Каким чудом человеку удалось уцелеть в такой ситуации, пока неизвестно. Однако граждан убедительно просят не повторять такое, не брать в руки подобные находки, а сразу звонить в правоохранительные органы.