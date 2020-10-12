В Липецке пропал 15-летний подросток на велосипеде

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке родственники, полиция и волонтеры ищут пропавшего подростка. Как сообщают волонтеры организации «Поиск пропавших детей», 15-летний Денис Зайцев пропал в воскресенье, 11 октября. Парень вышел из дома вечером в районе улицы Димитрова и не пришел ночевать. Последний раз подростка видели примерно в 20.40, с тех пор о месте его нахождения ничего неизвестно.

Приметы Дениса: на вид 16 лет, рост 176 см., телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие.

Был одет: в темно-синюю куртку с капюшоном, светло-серые спортивные брюки и серые кроссовки.

Парень может передвигаться на темно-синем велосипеде.

Просьба ко всем, кто видел подростка после исчезновения, знает где он находится или обладает любыми полезными для поиска сведениями, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru

Уточнение: подросток найден, жив.