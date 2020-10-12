42 класса в 17 школах Липецка отправили на карантин

По состоянию на понедельник, 12 октября, в Липецке закрыты на карантин 42 класса в 17 школах города. При этом занятия со школьниками не отменяли – детей перевели на дистанционное обучение. В пресс-службе мэрии напомнили, что классы переходят на дистнационку, когда ОРВИ болеют более 20% детей.

По правилам, с начала карантина школьники посещают онлайн уроки из дома в течение минимум 7 дней. Если за неделю ситуация с заболевшими не приходит в норму, школьники остаются дома еще на 7 дней. Если все нормализуется – возвращаются к обычному режиму занятий.

Как пояснила председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, педагоги уже сформировали методическую базу и разработали приемы для обучения детей в дистанционном режиме. Поэтому школьники получат знания в полном объеме.