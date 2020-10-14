Под Липецком ночью обстреляли частный дом

Инцидент случился этой ночью с 13 на 14 октября в Тербунском районе Липецкой области. Там кто-то обстреляла частный дом. Как считают местные жители, это сделали браконьеры, которым жильцы дома запрещали ставить сети. В результате обстрела в доме выбили все окна.

Под Липецком обстреляли дом Фото: Скриншот сайта

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ночью в полицию позвонила женщина и сообщила, что кто-то стреляет по окнам, на место выехала оперативная группа.

К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время по данному факту проходит проверка, эксперты определяют из чего производились выстрелы, в полиция ищет причастных. Процессуальное решение примут после проверки.