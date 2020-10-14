Отопление в Липецке дадут на следующей неделе

В домах липчан скоро потеплеет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Отопительный сезон в Липецке стартует на следующей неделе. Тепло в дома липчан придет в понедельник, 19 октября. Такое решение приняла мэр города Евгения Уваркина в связи с похолоданием и осложненной эпидобстановкой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Тепло будут подавать в течение 3 дней, в соответствии с графиком. Затем ресурсоснабжающие организации выполнят наладку гидравлического режима по зимнему варианту. Специалисты отрегулируют системы. На это уйдет еще около месяца.

Во время пуска тепла кто-то должен находиться дома, чтобы осмотреть радиаторы, трубы. Убедиться, что нет протечек. Если с подачей тепла возникнут проблемы, липчане могут позвонить в единую диспетчерскую службу региона по номеру 8(800)450-48-48, либо в управляющую компанию.

Напомним, в 2019 году отопление дали 26 сентября. Завершился сезон 29 апреля.