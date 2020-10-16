Число умерших от короанвиуруса в Липецке на 16 октября 2020 года: скончалась 56 пациентка с COVID-19

Число умерших от коронавиурса в Липецкой области на 16 октября 2020 года достигло 56 человек. За текущие сутки в регионе скончалась 62-летняя женщина с COVID-19 – пациентка инфекционного госпиталя. Как сообщает оперативный штаб, женщина проживала в Тербунском районе.

Она лежала в больнице с двусторонней пневмонией, которую вызвала коронавирусаня инфекция. Врачи делали все возможное согласно рекомендациям Минздрава, но лечение осложнялось другими заболеваниям. У женщины был сахарный диабет и метаболический синдром.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности. Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким умершей.