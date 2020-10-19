Под Липецком школьники на ВАЗе влетели в фонарный столб

Необычная авария произошла в воскресенье, 18 октября, в селе Большая Кузьминка Липецкого района. Там на улице Изумрудная около 19.00 влетел в фонарный столб ВАЗ-2114. По данным ГИБДД региона, за рулем «четырнадцатой» был 14-летний подросток, также в машине находился 13-летний пассажир. Оба сейчас в больнице, а полиция выясняет, кто доверил машину школьнику без прав. Нести ответственность за произошедшее придется взрослым.

Всего за прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области в 11 ДТП пострадали 12 человек. Так 17 октября около 20.00 на улице Воровского в Грязях неопытный 19-летнйи водитель на «Калине» влетел в ВАЗ-2110, за рулем которого был парень того же возраста. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка «десятки». Причина аварии – нарушение очередности проезда.

В тот же день в селе Фащевка Грязинского района на улице Ленина столкнулись МАН и «Фольксваген». В ДТП пострадал 20-летний водитель легковушки.

А 18 октября в Добринском районе на станции Плавица сбили пенсионерку. 56-летний водитель «Лифана» не заметил на дороге 68-летнюю женщину, когда двигался задним ходом.