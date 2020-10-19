Инструкция от департамента ЖКХ Липецка: что делать, если нет тепла

В домах Липецка начинают давать отопление Фото: Юлия КЛЮЕВА

С этого понедельника, 19 октября, в Липецке стартует отопительный сезон. Напомним, тепло будут подавать в течение 3 дней в соответствии с графиком.

В городском департаменте ЖКХ уточнили, что в период пуска тепла кто-то должен находиться дома - проверить трубы, радиаторы, вентили. Убедиться, что нет протечек. То же самое сделать в последующие дни, так как порыв может произойти не сразу.

Если на 4 день батареи холодные, нужно позвонить в свою управляющую компанию, либо в единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48. То же сделать, если тепло есть, но отдельные стояки холодные. В ЕДС также следует звонить при аварии в квартире или за пределами дома.

Если ваше обращение игнорируют, можно пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию - 8 (4742) 22-13-16.