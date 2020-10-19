За неделю в Липецке 4,4 тыс. человек заболели ОРВИ

Липчане заболевают ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 12 по 18 октября 6 485 жителей Липецкой области заболели ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, это на 9,9% выше, чем неделей ранее. Среди заразившихся 57% детей.

Прирост к среднемноголетнему уровню - 9,2%. Пока ни одного случая гриппа не зарегистрировано. Уровень госпитализации по ОРВИ менее 1%. В Липецке заболели 4 406 человек. Чаще всего липчане заражаются риновирусом - 75%, парагриппом - 20,8%, РС-вирусом - 4,2%.

Продолжается вакцинация от гриппа. Прививки сделали более 273,4 тыс. жителей области. Это 24% населения.

Напомним, что в регионе выявлено 7 130 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 5 949 человек. Продолжают лечение 1 122 пациента. Спасти не удалось 59 липчан с подтвержденным диагнозом COVID-19.