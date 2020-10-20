В Липецке 32 класса из 14 школ закрыли на карантин

Классы в школах Липецка закрывают на карантин из-за ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот вторник, 20 октября, на дистанционку временно перешли 32 класса из 14 школ Липецка. По информации пресс-службы мэрии, дома учатся 856 школьников. В учебных заведениях №2, №42 и №63 каникулы. Кстати, в конце сентября на дистанционном обучении находились 55 классов из 23 школ областного центра. А неделю назад - 42 класса из 17 школ.

Напомним, что на карантин уходят классы, в которых 20% учеников заболели ОРВИ. По мнению специалистов из департамента образования, это эффективная мера, которая снижает риск распространения ОРВИ. После 7 дней дети вновь возвращаются в школу.

- Оснований для полного перехода всех школ на дистанционную систему обучения нет, - отметили в городском департаменте.