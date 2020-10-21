Под Липецком подросток пытался заработать на компьютер закладками

Подростку грозит 15 лет Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области поймали с крупной партией наркотиков 17-летнего подростка. По данным следствия, парень приехал в Елец, чтобы разложить по городу закладки. Он разнес наркотики по тайникам и отметил в Интернете координаты точек, где спрятаны закладки.

Но продать «урожай» не успел – тайники вычислили сотрудники полиции, размер содержимого оценили, как значительный. Несовершеннолетний во всем сознался. На допросе он сказал следователю, что мечтал таким путем накопить деньги на компьютер.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, за покушение на сбыт возбудили дело по части 3, пункт «б» статьи 228.1. Парню грозит до 15 лет. Также следствие проверит семью несовершеннолетнего.