Во время пожара в Липецке спасли 8-летнего ребенка

В эту среду, 21 октября, в Липецке произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15.18. Спасатели тут же выехали к месту происшествия - улица Космонавтов, 3а.

Оказалось, вспыхнула квартира на 4 этаже многоэтажного дома. Из окна валил густой черный дым. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, 2 звена пожарных направили тушить квартиру. Еще одна группа спасателей занялась эвакуацией жильцов. Людей выводили на улицу, раздавая спасательные маски.

В соседней квартире на том же этаже остался 8-летний ребенок. Сотрудники МЧС с помощью подъемника спасли юного липчанина и передали родителям. Всего эвакуировали 22 человек. Погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 8 кв.м. Пламя ликвидировали.