В Липецке у учащихся 7-11 классов каникулы могут начаться на неделю раньше

Для некоторых липецких школьников каникулы могут начаться на неделю раньше. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Речь идет о школах, которые учатся по четвертям.

В учебных заведениях города каникулы стартуют с 31 октября. Однако, школы с неблагоприятной эпидемобстановкой могут отпустить учеников 7-11 классов с 26 октября. Такое решение приняли на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Для остальных учеников последний учебным днем станет 30 октября.

По словам председателя департамента образования Светланы Бедровой, такая мера необходима для большей разобщенности учащихся. Напомним, классы в которых 20% и более учеников заболели ОРВИ, переводят на 7-дневное дистанционное обучение.