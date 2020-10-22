Липецкие полицейские раскрыли 2 угона автомобилей

На днях в отдел полиции Липецка обратился 40-летний представитель магазина по проспекту Победы. Он сообщил, что неизвестный открыто похитил из торгового зала две банки кофе. Как сообщили в этот четверг, 22 октября, в пресс-службе регионального УМВД, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и грабежи, неработающий 38-летний липчанин.

В Данкове у 43-летнего мужчины угнали автомобиль. О преступлении он сообщил в ближайшую дежурную часть. Правоохранители вычислили предполагаемого угонщика. Задержан неработающий, ранее судимый за кражи и угоны 34-летний местный житель.

С аналогичным заявлением к полицейским обратилась 37-летняя женщина из Чаплыгина. У нее тоже похитили машину. Подозреваемого задержали - неработающего, ранее судимого 19-летнего жителя Чаплыгинского района.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.