В Липецке без тепла остаются 24 дома

В Липецке за три дня в 2853 липецких дома подали отопление. Это 99% от всего жилого фонда города. В 10% домов специалисты выявили проблемы - внутриквартирные или постоянные. У некоторых липчан неравномерно прогреваются радиаторы в разных комнатах. Кто-то жалуется на слабый прогрев труб.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, без отопления остались 24 дома. В 2 из них - капремонт. В 19 зданиях произошли порывы на внутренних сетях. А 3 дома на улице Энгельса не могут дать тепло из-за аварии на трубопроводе. В городском департаменте ЖКХ пояснили, что ресурсоснабжающие организации должны оперативно устранить все проблемы. Предполагается, что тепло в "проблемные" дома дадут уже в этот четверг, 22 октября.

В случае проблем с отоплением звонить в свою управляющую компанию, либо в Единую диспетчерскую службу по номеру 8 (800) 450-48-48. Если ситуацию не урегулируют, нужно жаловаться в департамент ЖКХ - 22-95-27 или в Госжилинспекцию - 22-13-16.