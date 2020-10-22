Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 22 октября 2020 года: скончался врач Добринской больницы

Еще один житель Липецкой области умер от коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 22 октября 2020 года составило 63. Как сообщили в региональном оперативном штабе, от COVID-19 скончался врач Добринской районной больницы Николай Васечко. Ему было 59 лет.

Мужчина лежал в больнице с двусторонней пневмонией. Лечение осложняли хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть.

Николай Васечко отдал медицине более 30 лет. Он долгое время работал хирургом. А с 2014 году занимал пост врача ультразвуковой диагностики.

- Коллектив больницы и администрация Липецкой области выражают соболезнования родным и близким умершего, - прокомментировали в оперштабе.