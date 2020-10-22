На улице Яна Берзина в Липецке укладывают асфальт

В Липецке продолжается ремонт дорог Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На улице Яна Берзина продолжается ремонт. На участке дороги от остановки "Вермишева" до улицы Водопьянова уложили 6 556 кв.м выравнивающего слоя асфальта. Подрядчику осталось "укатать" две полосы по направлению к площади Космонавтов. Ранее здесь разобрали прибортовую часть дороги, очистили покрытие от пыли и грязи.

По информации пресс-службы мэрии, на улице Берзина работает бригада из 15 человек и 13 машин спецтехники. Специалистам предстоит уложить геосетку и верхний слой асфальтобетона на участке площадью 12 тыс. кв.м. На остановке "Вермишева" появится пандус. Съезды к основной дороге приведут в порядок.

Напомним, ремонт проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".