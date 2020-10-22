В Липецкой области под колесами "Нивы" скончался 62-летний пешеход

Под Липецком насмерть сбили пешехода Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 856 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 липчан сели за руль в нетрезвом состоянии. Во время движения не пристегнулись 42 человека. Водители превысили скорость 1 451 раз. Призошло 36 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 21 октября, на трассе "Дон" в районе Ельца 62-летний мужчина попал под колеса "Нивы". От полученных травм пешеход скончался на месте.

Чуть позже на той же дороге столкнулись "Мерседес" и ЗиЛ. 33-летнего водителя иномарки доставили в больницу.

В Становлянском районе в ДТП попали автомобили "Джили" и ВАЗ-2115. Травмы получила 44-летняя пассажирка отечественной машины. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.