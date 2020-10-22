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Происшествия

В Липецкой области под колесами "Нивы" скончался 62-летний пешеход

А в Елецком районе столкнулись "Мерседес" и ЗиЛ
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Под Липецком насмерть сбили пешехода

Под Липецком насмерть сбили пешехода

Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 856 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 липчан сели за руль в нетрезвом состоянии. Во время движения не пристегнулись 42 человека. Водители превысили скорость 1 451 раз. Призошло 36 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 21 октября, на трассе "Дон" в районе Ельца 62-летний мужчина попал под колеса "Нивы". От полученных травм пешеход скончался на месте.

Чуть позже на той же дороге столкнулись "Мерседес" и ЗиЛ. 33-летнего водителя иномарки доставили в больницу.

В Становлянском районе в ДТП попали автомобили "Джили" и ВАЗ-2115. Травмы получила 44-летняя пассажирка отечественной машины. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

ВАЗ и "Джили" стоклнулись в Липецкой области

ВАЗ и "Джили" стоклнулись в Липецкой области

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП