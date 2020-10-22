В Липецке 2-летний внук запер бабушку на балконе

Внук запер бабушку на балконе в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувшую среду, 21 октября, липецкие спасатели дважды выезжали на вскрытие дверей. На улице Пушкина 2-летний внук запер бабушку на балконе. Замерзающая женщина попросила помощи у прохожих. Они сообщили о произошедшем по номеру "112". Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка, спасатели вскрыли входную дверь слесарным инструментов и освободили горожанку.

Такие случаи не редкость. Несколько дней назад аналогичная ситуация произошла в районе Опытной станции. Зная, что 2-летняя дочь не дотянется до замка, женщина вышла на лестничную площадку без ключа. Но малышка оказалась сообразительной. Она пододвинула к двери стул и закрылась.

Накануне спасатели ездили еще на один вызов. Им пришлось вскрыть дверь одну из квартир в центре города. За ней домашний тиран жестоко избивал женщину. Злодеем занялись полицейские. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.