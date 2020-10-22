Под Липецком 5 человек пострадали в лобовом ДТП с «Газелью» и «Приорой»

В ДТП на трассе М-4 пострадали 5 человек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Серьезная авария произошла в этот день, 22 октября, в Становлянском районе Липецкой области. Там на альтернативном участке трассы М-4 «Дон» в районе села Становое, на 363 километре, столкнулись пассажирская «Газель» и «Лада-Приора».

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на место происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательной части №29, они отключили аккумуляторы и помогли донести пострадавших до машин скорой помощи.

Лобовое столкновение под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В пресс-службе УМВД области КП-Липецк уточнили, что в ДТП пострадали 5 человек, две женщины и трое мужчин: водитель и 3 пассажира «Приоры», а также водитель «Газели».

ДТП с "Газелью" и "Пиорой" Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По предварительным данным автоинспекторов, «Приора» ехала в сторону Воронежа, когда на встречно полосе появился микроавтобус. Автомобили столкнулись лоб в лоб.