На какие номера звонить родителям в департамент образования Липецка во время дистанционного обучения

Департамент образования Липецка открыл для родителей личные телефонные номера чиновников, которым можно задавать вопросы касательно учебного процесса. Напомним, что личный прием с недавних пор прекратили. Вместо этого открыли «горячую линию».

С какими вопросами и по каким номерам звонить родителям школьников.

На вопросы про дистанционное обучение, досрочные каникулы, обучение детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями отвечает Зарицкая Инна Дмитриевна – 8 919 252 79 04. Организация дистанционного обучения, содержание обучения, контроль успеваемости и промежуточной аттестацией: Маренкова Ольга Аркадьевна – 8 910 356 55 13; техническая часть дистанционного обучения Пашаева Оксана Митрофановна – 30 96 40 и Захарова Татьяна Евгеньевна – 30 96 32. Прием (перевод) в школы, семейное образование Ломакина Ирина Михайловна – 8 915 853 80 26.

По вопросам олимпиады к Ковыршиной Елене Владимировне – 8 915 859 79 94. С вопросами о подготовке к ЕГЭ и итоговому сочинению к Петренко Юлии Игоревне – 8 951 302 96 07. Подготовка к ОГЭ Попова Наталья Евгеньевна – 8 950 801 32 01.

Перевести ребенка из одного садика в другой или направить на свободные места Азарова Елена Анатольевна – 8 950 805 28 63. Направить ребенка с ОВЗ в группы к Грек Юлии Владимировне – 8 903 643 82 11. О противоэпидемических мерах в детских садах может рассказать Туманян Ольга Дмитриевна – 8 920 246 37 67.

Касательно дополнительного образования к Азовцевой Евгении Львовне – 8 950 806 98 68 и Шабановой Елене Викторовне – 8 950 806 73 89.