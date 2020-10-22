В Липецке будут судить мужчину, по чьей вине из окна выпал ребенок

В Липецке будут судить главу молодой семьи, по недосмотру которого случилось несчастье. Все произошло 26 июня, когда парень с 1.5 годовалым сыном своей девушки гостил у сестры. Мужчина решил подогреть еду в микроволновке и поставил малыша на подоконник у открытого окна.

Пока взрослый отвлекся, ребенок облокотился на москитную сетку, та не выдержала и мальчик упал вниз с 5 этажа. Малыш выжил, но получил тяжелые травмы, что серьезно сказалось на здоровье и дальнейшем развитии.

Дело возбудили по части 1 статьи 118 УК – причинение тяжкого вреда по неосторожности. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина во всем сознался и раскаялся. На допросе он пояснил, что поставил плачущего ребенка на подоконник, чтобы тот успокоился, но отвлекся на приготовление еды. Дело передают в суд, мужчине грозит максимум до 6 месяцев ареста.