Центральные улицы Липецка останутся без питьевой воды в пятницу

Коммунальщики предупреждают липчан об отключении питьевой воды на нескольких улицах города. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, в городе будут проходить ремонтные и профилактические работы.

Питьевую воду отключат в Липецке в пятницу, 23 октября, с 10 утра до 20.00. Воды не буде по адресам: улица Зои Космодемьянской, 224, 22, 230, 30ст.1, 30; Алмазная, 10ст.1, 6/1, 10а, 10б, 10/4, 10/2. Подвозить будут к дому №224 по Зое Космодемьянской. В этот же период не будет воды на улице Водопьянова в домах 1; 3; 5; 7; 9; 9а; 11 и по проспекту Победы 106; 108. Подвоз к дому №108.

В частном секторе: улицы Садовая, Полярная, Смоленская, Сенная и переулок Рядовой.

Также с 10 до 17.00 не будет воды в частных дома по улицам и переулкам: Курчатова, Булавина, Рассветная, Сокольская, Баженова, Третьяковой, Помяловского, Лунный, Речной, Свободный.

С 10 до 16. 00: Первомайская, 35а; 35; 3; Литаврина, 2; Октябрьская, 28; 30; 32; 3; 49; 49/2; 49/3; 51д; 51а; 53; 53/1; Скороходова, 5; 7.

Коммунальщики приносят извинения за неудобства и предупреждают, что после завершения ремонта может повыситься мутность воды. Более подробно об отключении и подвозе воды можно узнать по телефонам: 175, 236-175.