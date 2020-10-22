Где купить нужные лекарства в Липецке, расскажут по бесплатному телефону диспетчеры

В Единой диспетчерской службе Липецкой области будут обрабатывать звонки населения по поводу наличия нужных лекарств в государственных аптеках «Липецкфармация». Всего в областном центре 17 государственных аптек и столько же аптечных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, бесплатный телефон начнет работать с 23 октября. Узнать, в какой аптеке есть необходимые медикаменты можно будет по номеру 8-800-450-48-48.

Тому же по номеру можно оставить запрос на нужные препараты, если их не нашли в ближайшей аптеке. По запросу с каждым свяжется фармацевт, который подскажет, где их можно купить и проконсультирует.

Как пояснили власти, на телефон самой аптечной сети удается дозвониться не всегда, поэтому подключили диспетчерскую службу. Кстати, количество диспетчеров тоже увеличат с 23 октября в 1.5 раза.