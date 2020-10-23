Пожарные всю ночь тушили магазины в Чаплыгине

Пожар в Чаплыгине Липецкой области Фото: принтскрин видео.

В минувший четверг, 22 октября, в Липецкой области произошел крупный пожар. В Чаплыгине сгорел торговый ряд. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурному в 21.56. К дому №27 по улице Советская стянулись 9 пожарно-спасательных отделений, 2 вышки и 5 человек из добровольной пожарной дружины.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в 00.35 пожар удалось локализовать. К 3.56 потушить огонь. В 6.50 спасатели устранили последствия пожара.

Пламя повредило кровлю по всей площади и внутреннюю отделку помещений на площади 200 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. По словам местных жителей, в торговом ряду располагались магазины, в том числе зоомагазин. Некоторые пишут, что хозяйка успела вынести клетки с животными на улицу.