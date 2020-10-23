Коронавирус в Липецке, новости на 23 октября 2020 года: дискотеки и караоке закрывают, а беременных обязали перевести на удаленку

В Липецкой области ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщили в региональном оперштабе в эту пятницу, 23 октября, в регионе запретили проводить дискотеки и караоке. Соответствующее постановление уже подписано.

Есть нововведения и для организаций общепита. С полуночи до 6 утра они должны быть закрыты. Исключение - доставка заказов и самовывоз. Липчане не должны входить в помещения заведений.

От организаций потребовали перевести на удаленную работу не менее 30% штата по возможности. В этот показатель не входят работники, относящиеся к группе риска. На дистанционку также обязали перевести беременных женщин, если они смогут выполнять работу из дома.

Напомним, за минувшие сутки в Липецкой области COVID-19 заболели 80 человек.