Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 23 октября 2020 года: дискотеки и караоке закрывают, а беременных обязали перевести на удаленку

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке ре на утро 23 октября 2020 года
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий

В Липецкой области ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщили в региональном оперштабе в эту пятницу, 23 октября, в регионе запретили проводить дискотеки и караоке. Соответствующее постановление уже подписано.

Есть нововведения и для организаций общепита. С полуночи до 6 утра они должны быть закрыты. Исключение - доставка заказов и самовывоз. Липчане не должны входить в помещения заведений.

От организаций потребовали перевести на удаленную работу не менее 30% штата по возможности. В этот показатель не входят работники, относящиеся к группе риска. На дистанционку также обязали перевести беременных женщин, если они смогут выполнять работу из дома.

Напомним, за минувшие сутки в Липецкой области COVID-19 заболели 80 человек.

Коронавирус в Липецкой области 2020: последние новости