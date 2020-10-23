Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 23 октября 2020 года составило 64 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 23 октября 2020 года достигло 64. Скончался 66-летний пенсионер из Липецка. По данным регионального оперативного штаба, он лежат в больнице. У мужчины диагностировали двустороннюю пневмонию, которую вызвал COVID-19.

У липчанина были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Это осложняло лечение. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть.

Напомним, что за сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 80 жителей. Днем ранее эта цифра была ниже - 78 заболевших. Общее количество зараженных за время пандемии в регионе - 7 438 человек. Из них с болезнью справились более 6 тыс. пациентов. Лечение продолжают 1 129 жителей региона.