В Липецке появится еще одна остановка для трамваев

Липецким трамваям добавили остановку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке появилась еще одна остановка для трамваев. С понедельника, 26 октября, электротранспорт будет высаживать пассажиров между "Кольцом трубного завода" и "улицей Космонавтов". Остановка называется "Сквер им. Маркова".

В пресс-службе мэрии также сообщили, что с понедельника изменится расписание автобуса №90 "Чаплыгинское шоссе - автостанция "Сокол". В будни транспорт будет отъезжать от остановки "автостанция "Сокол" в направлении улицы Кочеткова в 6.24. Также скорректируют время отправления нескольких утренних рейсов.

Более подробную информацию о передвижении пассажирского транспорта можно узнать в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82. А также на официальных сайтах департамента транспорта города и МБУ "ЛГТК".