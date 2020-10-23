Асфальт на проспекте Победы в Липецке проверили в лаборатории

Специалисты проверили покрытие проспекта Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Специалисты проверили качество уложенного асфальта на проспекте Победы в Липецке. Как сообщили в пресс-службе мэрии, диагностику провели с помощью передвижной лаборатории.

Дорожное покрытие проверили на всей магистрали - от памятника Танкистам до площади Победы. Эксперты проанализировали проектную и исполнительную документацию. А также взяли образцы полотна, чтобы выяснить состав и толщину уложенных слоев. Оказалось, покрытие соответствует требованиях техзадания. Но есть и замечания. О них уже сообщили подрядчику. Он их устранит.

Напомним, обновление проспекта ведется в рамках программы "Формирование комфортное городской среды" и нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Также от улицы Механизаторов до Доватора должны отремонтировать фасады многоквартирных домов. Работы завершат в декабре.