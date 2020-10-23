Питьевую воду отключат в районах Липецка в воскресенье

В предстоящее воскресенье, 25 октября, в Липецке планируется очередное отключение воды. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, в этот день на сетях будут проходить профилактические и ремонтные работы.

В связи с ремонтом воды не будет с 10 утра до 20.00 по следующим адресам: проспект Победы, 8, улица Гоголя с 21 по 44 дом и улица Громовой, 5 и на улице Гоголя в частном секторе. Питьевую воду будут подвозить к дому №38 на улице Гоголя.

Также воды не будет в частных домах по улицам: Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева и Трубная. Здесь тоже будут подъезжать автоцистерны с водой.

Энергетики приносят извинения за неудобство. Более подробно об отключениях, ремонтных работах и подвозе воды можно узнать по телефонам: 175, 236-175.